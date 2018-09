Open day ITS - Istituti tecnici superiori della Rete politecnica

Il 16 ottobre scadono i termini per iscriversi alle prove di selezione per partecipare ai percorsi per Tecnico Superiore dell’Emilia-Romagna. Le Fondazioni ITS, che organizzano i percorsi finanziati dalla Regione con risorse del Fondo sociale europeo, nel mese di settembre e nei primi giorni di ottobre aprono le porte delle sedi didattiche ai giovani che vogliono sapere di più su questa opportunità formativa.

Calendario degli open day, i prossimi appuntamenti: