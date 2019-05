Torna a Bologna il Salone R2B – Research to Business

Intelligenza artificiale e big data sono i protagonisti dell’edizione 2019 del Salone Research to Business, evento di riferimento in Italia per l’offerta di nuove tecnologie e competenze, ma anche per scoprire le politiche europee e nazionali per l’internazionalizzazione e la competitività.

Al padiglione 33 di BolognaFiere il 6 e 7 giugno 2019 sono in programma workshop e convegni con relatori internazionali per presentare trasformazioni e innovazioni nei principali settori industriali.

Per quanto riguarda l’ambito formativo, in particolare, saranno presentate le opportunità riguardanti le competenze per l’innovazione anche in ambito sociale. Saranno inoltre presentati alcuni best case internazionali e locali sulle applicazioni industriali realizzate grazie alla sinergia tra mondo della ricerca e imprese, mentre l’hackaton MOBILIT-ER coinvolgerà studenti, sviluppatori, esperti di AI e Big Data nello sviluppo di nuovi progetti d’impatto per la collettività. Completano la due giorni di R2B gli incontri one-to-one per favorire la nascita di nuovi business.

Come partecipare a R2B 2019

Tutte le informazioni sugli orari e sul programma della manifestazione sono disponibili sul sito della manifestazione. Per evitare le code all'ingresso ed entrare più agevolmente è possibile registrarsi prima utilizzando il codice disponibile nell' invito della Regione Emilia-Romagna (pdf, 6.4 MB).

Tra gli eventi di R2B 2019, è in programma giovedì 6 giugno 2019 alle ore 12.00 nell’Arena della Regione Emilia-Romagna la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso spot video QUI le idee diventano realtà, chiuso il 20 maggio 2019 con oltre 70 spot video candidati dai beneficiari di Fondi europei - Por Fesr e Por Fse.

La Regione Emilia-Romagna a R2B 2019

Già Hub nazionale del Supercalcolo e dei Big Data in cui è concentrato il 70% della potenza di calcolo a livello italiano, l'Emilia-Romagna si candida a diventare regione leader e punto di riferimento sui temi sempre più strategici per lo sviluppo del sistema economico e per la crescita sociale. Proprio per questo la Regione è tra i promotori di R2B 2019, in collaborazione con SMAU e ART-ER, la nuova società regionale per l’innovazione e l’attrattività del territorio, nata dalla fusione di ASTER ed ERVET.