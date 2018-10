Festival della Cultura tecnica 2018. Laboratori ed eventi dal 18 ottobre al 17 dicembre

Sarà la Fiera delle Idee di giovedì 18 ottobre l'evento di apertura del Festival della Cultura tecnica 2018. Il taglio del nastro da parte delle autorità avrà luogo a Palazzo Re Enzo a Bologna alle ore 10,00 e aprirà la visita a oltre 150 desk interattivi dove gli Istituti tecnici e gli Istituti professionali del

territorio metropolitano, i Centri di formazione professionale, le Fondazioni ITS, le scuole secondarie di primo grado e altre organizzazioni pubbliche e private illustreranno i propri progetti e le proprie invenzioni.

Dimostrazioni, giochi, simulazioni ed esperimenti saranno rivolti a studenti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni, e si faranno strumento per porre una rinnovata attenzione al rapporto tra cultura tecnico-scientifica ed educazione, tra sviluppo sociale e sviluppo economico, tra sapere e saper fare.



Il Festival, promosso da Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna e ASTER in collaborazione con le province e con numerosi altri partner territoriali, intende far conoscere le opportunità formative in ambito tecnico in Emilia-Romagna, in larga parte cofinanziate dal Fondo sociale europeo, e vuole mostrare come esse possano contribuire alla coesione e all’integrazione sociale.

Giunto alla quinta edizione bolognese, il Festival della Cultura Tecnica da quest'anno coinvolgerà altre 8 province: Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

Il ricco programma (pdf, 2.6 MB) del Festival è stato definito secondo una logica volta a favorire varietà e pluralità di contenuti, destinatari, approccio metodologico e soggetti promotori.