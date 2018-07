Info Fondazioni ITS, aperte le iscrizioni ai corsi per il biennio 2018-2020 Partecipazione ai corsi totalmente gratuita grazie a finanziamenti europei, nazionali e regionali Tweet Tweet Sono 20 i corsi post-diploma ITS della Rete politecnica distribuiti su tutto il territorio regionale e le iscrizioni per il biennio 2018-2020 sono aperte fino al 16 ottobre 2018. Finalizzati a formare tecnici superiori che siano in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema economico-produttivo dell’Emilia-Romagna, i corsi si rivolgono a giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e hanno durata biennale, per un totale di 1800 ore di formazione. Tra i docenti vi è una significativa presenza di professionisti provenienti dal mondo del lavoro. Nel corso del biennio, gli studenti hanno l'opportunità di svolgere tirocini nelle più dinamiche e strutturate aziende della regione e all’estero. Organizzati in 7 Fondazioni, gli ITS sono moderne scuole di tecnologia costituite da istituti tecnici, enti di formazione professionale accreditati dalla Regione, centri di ricerca e università, che insieme a enti locali e imprese progettano i percorsi formativi a partire dalle proprie competenze specifiche.



Oltre a garantire una partecipazione gratuita grazie ai finanziamenti pubblici, i corsi ITS hanno dato finora ottimi risultati: a un anno dalla conclusione del percorso, l'80% dei tecnici superiori diplomati trova occupazione nelle imprese e nei settori più innovativi e strategici dell'economia della regione, portando in azienda competenze altamente specialistiche e capacità d'innovazione. Per saperne di più e per iscriversi www.corsitsemiliaromagna.it