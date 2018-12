Oltre 400 studenti delle scuole secondarie in visita ai laboratori di ricerca

Durante la quinta edizione del Festival della Cultura Tecnica, che da quest'anno si estende su tutto il territorio regionale, nel mese di novembre 2018 dieci laboratori della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna hanno ospitato 360 studenti delle scuole secondarie di secondo grado e 60 alunni delle secondarie di primo grado.

Durante gli open day per le scuole sono state illustrare le innovazioni che nascono per la ricerca e per le imprese. Per i ragazzi è stata un’occasione importante per conoscere da vicino l’ecosistema regionale dell’innovazione, di cui la Rete alta tecnologia è elemento portante con i suoi 82 laboratori di ricerca industriale e i 14 centri per l’innovazione, luoghi di eccellenza votati al trasferimento tecnologico e realizzati con il contributo dei Fondi europei Por Fesr e Fse.

I video degli open day

Alcune visite sono state riprese con l'obiettivo di capire attraverso le testimonianze degli studenti il valore di questa esperienza.