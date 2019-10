Al via il Festival della cultura tecnica 2019

Tecnica e genere, è questo il focus tematico della nuova edizione del Festival della cultura tecnica, che si svolge in tutte le province dell’Emilia-Romagna dal 17 ottobre al 18 dicembre 2019.

La manifestazione, che si rivolge a un pubblico sempre più vasto, permette di scoprire e comprendere il futuro delle competenze tecniche grazie a un ricco programma di laboratori, conferenze, performance ed esperimenti per adulti e bambini, che presentano le attività di enti di formazione professionale, scuole, fondazioni ITS, fablab, istituzioni e imprese, coinvolgendo studenti ed educatori.

I temi trattati in questa edizione sono realtà aumentata, intelligenza artificiale, robotica e manifattura digitale e discipline STEAM, foodtech, mobilità smart ed edilizia sostenibile, un’occasione importante per scoprire dove sta andando la formazione tecnica, in particolare quella dedicata alle ragazze.

La giornata inaugurale si svolge giovedì 17 ottobre, dalle 10 alle 13,30 a Bologna, a Palazzo Re Enzo, con la Fiera delle idee. Per tutta la durata dell’evento, grazie ai laboratori didattici, sarà possibile sperimentare l’elettronica, la meccatronica, la programmazione e la creatività digitale.

Sempre nell'ottica del contrasto al gap di genere in ambito tecnico e scientifico, si terrà la Caccia al futuro – La tecnica è un gioco da ragazz…e, tappa iniziale di una staffetta dei Technoragazze Days, una campagna di laboratori che permetterà alle studentesse di cimentarsi, attraverso il gioco, in coding, manifattura digitale, taglio laser, stampa 3D, elettronica e making.



Il festival è inserito all’interno delle operazioni orientative per il successo formativo promosse dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziate dal Fondo sociale europeo.

