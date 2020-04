Start Cup 2020, prorogata al 15 maggio la scadenza per candidarsi

Alla luce dei provvedimenti normativi per il contenimento dell’emergenza sanitaria e per garantire lo svolgimento delle attività della competizione nel rispetto delle misure restrittive, è stato pubblicato l’avviso di rettifica del bando che contiene anche la nuova scadenza per la presentazione delle candidature, fissata alle ore 13.00 del 15 maggio 2020.

Il nuovo regolamento e la rettifica sono disponibili alla pagina Iscrizioni e Regolamento del sito Start Cup Emilia-Romagna.

Per scoprire tutte le novità della competizione e le modalità per candidarsi è possibile seguire il webinar in programma il 24 aprile alle 16.00.

La competizione tra progetti innovativi

Torna anche quest’anno la competizione tra progetti innovativi organizzata da ART-ER e finanziata dalla Regione Emilia-Romagna con risorse del Fondo sociale europeo. L’edizione 2020 della Start Cup si rivolge a team con idee imprenditoriali innovative legate al mondo della ricerca, ma anche a progetti sviluppati da studenti universitari. In palio percorsi di accompagnamento e premi in denaro.

Due le fasi della gara, una dedicata alla definizione del modello di business e una in cui i migliori 10 progetti potranno accedere a un percorso di formazione e coching per redigere il Business Plan. I 10 team accederanno poi alla finale regionale, presentando il proprio progetto imprenditoriale innovativo a una platea di imprenditori, investitori, operatori a supporto del business e media.

Partner della competizione sono Dipartimenti universitari, incubatori, associazioni, enti pubblici, che potranno attivare percorsi di supporto post-competizione per seguire i team nello sviluppo dei propri progetti imprenditoriali.

Per saperne di più

Webinar di presentazione del percorso

Sito Start Cup