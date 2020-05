Molti professionisti, così come molte aziende, per rimanere sul mercato e rispondere al cambiamento causato dall’emergenza sanitaria, dovranno necessariamente rimodulare il proprio modello imprenditoriale. Dovranno essere proposte soluzioni innovative e nuove categorie di business in risposta alle attuali problematiche e ai fabbisogni emergenti, che andranno organizzate in ottica di sostenibilità futura.

ART-ER - Area S3, in collaborazione con Officine On/Off, organizza The Job After | Competenze, lavoro e imprenditorialità dopo l’emergenza, un percorso formativo gratuito di 5 moduli in modalità webinar sulla costruzione di una nuova proposta di valore a partire dall‘analisi dei fabbisogni emergenti e sulla possibile rimodulazione del proprio modello di business a partire dall’autovalutazione delle proprie competenze tecniche e trasversali.

Programma

La Proposta di Valore | Mercoledì 20 maggio dalle 16.00 alle 18.00

| Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 Il Business Model Canvas | Mercoledì 27 maggio dalle 16.00 alle 18.00

| Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 Pretotyping - Fake It Before You Build It | Mercoledì 3 giugno dalle 16.00 alle 18.00

| Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 Come parlare del proprio progetto: Let’s Pitch | Mercoledì 10 giugno dalle 16.00 alle 18.00

| Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 Il Self Assessment delle Competenze | Mercoledì 17 giugno dalle 16.00 alle 18.00

I webinar si rivolgono a neo e aspiranti imprenditori, team di progetto, studenti universitari, singoli professionisti, neo-freelance e in generale persone che vogliono avviare una propria attività imprenditoriale.

Tutte le iniziative organizzate da ART-ER Area S3 sono finanziate dal Fondo sociale europeo.

