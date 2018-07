Info Bando 2018 Premio innovatori responsabili Premierà le migliori pratiche di responsabilità sociale d’impresa e iniziative per un’occupazione di qualità dei giovani. Tweet Tweet Con il bando per il Premio Innovatori responsabili, giunto nel 2018 alla 4° edizione, la Regione intende valorizzare le migliori pratiche di responsabilità sociale d'impresa coerenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030 realizzate dalle imprese emiliano romagnole. Al bando possono candidarsi imprese di ogni settore e dimensione, associazioni di imprese, enti locali e camere di commercio che operano in Emilia-Romagna. Per partecipare occorre presentare entro il 20 settembre 2018 progetti - già avviati alla data di presentazione della domanda - che riguardino qualsiasi tipologia di intervento coerente con i Sustainable Development Goals indicati dall’Agenda 2030. L’edizione 2018 del Premio prevede ulteriori riconoscimenti, tra cui un riconoscimento speciale per la migliore iniziativa che favorisce l’accesso dei giovani ad una occupazione di qualità. Altri riconoscimenti sono dedicati alle migliori pratiche sul tema delle pari opportunità e alle iniziative con maggior impatto per lo sviluppo culturale. Il bando prevede inoltre la possibilità per i partecipanti di richiedere un contributo per ulteriori azioni da realizzare nel 2019. Il contributo consiste in un’agevolazione a fondo perduto, nella misura massima corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore a 5.000 euro. Per saperne di più Il bando Azioni sul documento Stampa